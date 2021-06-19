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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Gerekeni yapacağız"

Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! Gerekeni yapacağız
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

'da olağan seçimli genel kongresi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 4 bin 731 kişi oy kullanırken, 5 başkan adayı arasından birinci çıktı ve 3 yıl süreyle 'un yeni başkanı oldu. Sayımın bitmesinden sonra açıklamalarda bulunan Burak Elmas, konusunda ise "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz, gereği neyse yapacağız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'da olağan seçimli genel kongre sona erdi. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

İşte Burak Elmas'ın o sözleri:

Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Galatasaray kararını verdi. Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'a yakışan bir seçim süreci oldu. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. DNA'mızın, Değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız. Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Yapacak çok işimiz var, daha yeni başlıyoruz. Zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgi, bizim omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor ve şimdi bu ilginin karşılığını verme zamanı.

Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! sözleri!

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