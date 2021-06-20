20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim müjdesi! "Takımın başında olacak"

Burak Elmas'tan Fatih Terim müjdesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'da seçim süreci sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Seçim öncesinde 'le yoluna devam edeceğini açıklayan Burak Elmas, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın yeni başkanı , Teknik Direktör ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında Florya'da idmanlara başlayacağını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" dedi.

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI!

Başkan Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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