Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim müjdesi! "Takımın başında olacak"
Galatasaray'da seçim süreci sona erdi ve sarı-kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas oldu. Seçim öncesinde Fatih Terim'le yoluna devam edeceğini açıklayan Burak Elmas, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamın takımın başında olacağını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında Florya'da idmanlara başlayacağını söyledi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" dedi.
Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 2021
Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.
Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız
GALATASARAY'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI!
Başkan Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Galatasaray da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Efsanemiz @fatihterim yarın Florya'da! 🤜🤛 https://t.co/9TydUEiLlc— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 20, 2021
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