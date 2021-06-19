19 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken, transfer gelişmeleri de tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve aldığı yüksek ücretle eleştirilerin odağı olan Cezayirli oyuncuya İspanya'dan talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'da bir yandan başkanlık, bir yandan teknik direktör konusu gündemin ana maddesini oluştururken, diğer yandan da takıma katılacak ve gönderilecek isimler için çalışmalar yürütülüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

Bununla beraber gelecek olası yönetim, kadro içerisinde mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre , bu sebeple elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

Mevcut durumda ve gibi yüksek maaş alan isimleri bulunduran 'da, yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli için sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

İSPANYOL BASINI YAZDI
Yeni teknik direktör Pacheta yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için kolları sıvayan 'de, gündeme Galatasaraylı Feghouli geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

'dan La8'in aktardığı bilgilere göre ve gazeteci 'nin istihbaratı doğrultusunda ekibinin, Galatasaraylı için resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

Haberin detaylarında Feghouli için bilgilere yer verilirken, her iki kanatta da oynayabildiği, geçmişimde ve gibi 'da oynadığı bilgisine yer verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...

Öte yandan 'ye ekibi 'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

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