Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sofiane Feghouli müjdesi! Resmi teklif...
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken, transfer gelişmeleri de tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve aldığı yüksek ücretle eleştirilerin odağı olan Cezayirli oyuncuya İspanya'dan talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da bir yandan başkanlık, bir yandan teknik direktör konusu gündemin ana maddesini oluştururken, diğer yandan da takıma katılacak ve gönderilecek isimler için çalışmalar yürütülüyor.
Bununla beraber gelecek olası yönetim, kadro içerisinde mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Cimbom, bu sebeple elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalacak.
Mevcut durumda Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaş alan isimleri bulunduran Cimbom'da, yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli için sürpriz bir gelişme yaşanabilir.
İSPANYOL BASINI YAZDI
Yeni teknik direktör Pacheta yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için kolları sıvayan Real Valladolid'de, gündeme Galatasaraylı Feghouli geldi.
Castilla y León Televisión'dan La8'in aktardığı bilgilere göre ve gazeteci Manoj Daswani'nin istihbaratı doğrultusunda İspanyol ekibinin, Galatasaraylı Sofiane Feghouli için resmi teklif yapacağı kaydedildi.
Haberin detaylarında Feghouli için bilgilere yer verilirken, her iki kanatta da oynayabildiği, geçmişimde West Ham United ve Valencia gibi Almeria'da oynadığı bilgisine yer verildi.
Öte yandan Sofiane Feghouli'ye Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.
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