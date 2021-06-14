Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Öztürk, "Bugün söylemesi hoş değil ama kulübün ekonomik ortamında kaynakları dışında Ağustos’a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS), ile bir araya geldi. Öztürk, "Ağustos'a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyaç var" dedi.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayı Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile Ankara Sanayi Odası Meclis salonunda bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Öztürk, "19 Haziran'daki seçim farklı bir önem taşıyor. Son 2 yılı hem dünya hem ülkemiz korona virüs ile mücadelede geçirdi. Bu en çok hasarı da Galatasaray'ımız aldı. 2019 yılındaki mali genel kurulda İbra-ibrasızlık aslında tüzüklerin, kanunların ve kuralların ne kadar önemli olduğunu gündeme getirdi. Bugüne kadar kulübümüz 3 bin ila 4 bin kişi ile oy kullanır, 300-400 kişiyle mali genel kurullarını yapardı. Sayımız artıkça mali genel kurullar, ibra ve ibrasılzıktan sonra iyice bir karmaşa ve kaos haline geldi. En son Mustafa Cengiz yönetimini, karşı listede olamama rağmen kendi Galatasaraylılık duruşum için ibra etmiştim. 2019 mart ayında. Benim arkadaşlarımdan ibra etmeyenlerde oldu. Bunlar çok normaldir. Biz bu konuya iş insanı vizyonu ile bakıyoruz. Önce bizim bir rehabilite etmemiz gerekiyor. Son 2 yılda mali genel kurulları yapmadık. Bunda en önemli konu pandemi. Bu dönemde 800 arkadaşımız üye oldu. Bunların hiçbir kusuru yok. Benimde üye yaptırdıklarım var. Fakat bir mali genel kurul geçirmedikleri için bir tereddüt oluşuyor. Bunlar yarın mahkeme kapılarına gidebilir, bu haziranda oldukları için. Biz 6 yıl için geliyoruz, 3 yıl için değil" ifadelerini kullandı.

"3 SENE İÇİNDE VAAT ETTİKLERİMİZİN YÜZDE 80'İNİ 1 YIL İÇİNDE YAPACAĞIZ"

Taahhüt ettikleri her şeye başlayacaklarını vurgulayan Öztürk, "En önemlisi Kemerburgaz. Sponsor olmak isteyen, oraya adını vermek isteyen bir çok firma, kuruluş ve şahıs var. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar genel kurul iznine tabii. Baktık ki genel kurulda sıkıntı yaşanıyor en azından 4 tane antrenman sahasını kendimiz yapacağız. Bunu yapmazsanız o Florya'daki katma değeri yakalayamazsınız. Önce Kemerburgaz'a geçeceksiniz sonra Florya'yı Emlak Konut ile değerlendireceksiniz. Bu bir satış operasyonu değil. İnşaat hakkı zaten şuan sadece spor alanı olarak. Oradan gelecek 100 milyon Dolarlık kaynak ki, orada bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Oradan gelecek kaynak, stadın isim sponsorluğu hakkını bunlar kısa sürede borçların yarısının ödenmesi şansını sağlıyor. Ama en önemlisi bugün bankalar karşısına oturduğunuzda bir futbolcu transferinde içerideki huzuru görmek ister. 3 sene içinde vaat ettiklerimizin yüzde 80'nini 1 yıl içinde yapacağız" açıklamasında bulundu.

"SÖYLEMESİ HOŞ DEGİL AMA KULÜBÜN 373 MİLYON TL NAKİT PARAYA İHTİYACI VAR"

Galatasaray'ın kulüp kaynaklarını beklemesi durumunda 20 Temmuz'daki maça altyapı ile çıkmak durumunda kalacağını belirten Başkan Adayı Öztürk, "Bankalar birliği sebebi ile kasa kolaylığı işinin olmayacağı söyleniyor. İsterseniz, irade koyarsanız onu da yaparsınız. Bugün sadece kulübün kendi kaynaklarını beklerseniz, yani yayıncı kuruluştan gelecek parayı, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız oradan gelecek parayı, o zaman paf takımı ile 20 Temmuzda ki maça çıkarsınız. Çünkü 12 futbolcumuz yok. Niyetler başka gerçekler başka bir şeydir. Bugün söylemesi hoş değil ama kulübün ekonomik ortamında kaynakları dışında Ağustos'a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyacı var. Bunu koyabilecek ekibi söylemek istemiyorum. Zor bir soru. Arayan 5-10 saniyede bulur" açıklamasında bulundu.



"ELDEKİ OYUNCUYU DA GİDECEK OYUNCUYU DA FATİH TERİM BİLİYOR"

Üyelerden gelen, seçilmeleri durumda Fatih Terim ile yola devam edip etmeyecekleri sorusu üzerine Metin Öztürk, "Tüm röportajlarımızda şunu söylüyoruz. Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz. Biz olsak olsak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız Galatasaray'ın ayarları ile oynamamak lazım. Yani eldeki oyucuyu da gidecek oyuncuyu da Fatih Terim biliyor. Ayrıca Fatih Terim bizim bir değerimiz. Bizim dönemimizde bundan önceki yapılan hatalara düşmeyeceğiz" cevabını verdi.

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