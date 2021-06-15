15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: İskoç basını Ryan Porteous'u Beşiktaş'a ve Galatasaray'a yazdı!

22'lik yıldız adayı Beşiktaş ve G.Saray'a yazıldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

4 büyükler şu sıralar transferde hareketli günler geçiriyor. Özellikle gözde oyuncular için erken davranmak isteyen Süper Lig'in devleri, yıldız isimler için kolları sıvadı. İskoç basınından ise flaş bir iddia geldi. İskoçlar, daha önce Hibs'te forma giyen Ryan Porteous'u hem hem de Galatasaray'a yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)

İskoçların hedefi G.Saray ile 'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen Ryan Porteous'u, Galatasaray'a yazan İskoç basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü. "Hibs'in yıldızı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da yarışa katıldı" denildi.

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