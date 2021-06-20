20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika Galatasaray haberleri: Yıllar sonra gelen itiraf! Burak Elmas...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray başkanlık seçiminde topladığı 1.541 oyla sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın orta okuldaki öğretmeninden yılları sonra flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda bin 541 oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.
Başkan Elmas'ın orta okul öğretmeninden yıllar sonra bir itiraf geldi. Burak Elmas'ın orta okul edebiyat öğretmeni Elmas'a seslendi.
Elmas'ın öğretmeni, ''Ne olmak istiyorsunuz diye ödev verdiğimde, 'İleride Galatasaray'a başkan olmak istiyorum.' demiştin'' ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da seçim sonrası dikkat çeken an! Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu...
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