20 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıllar sonra gelen itiraf! Burak Elmas...

Yıllar sonra gelen itiraf! Burak Elmas...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray başkanlık seçiminde topladığı 1.541 oyla sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen 'ın orta okuldaki öğretmeninden yılları sonra flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

'nün seçimli olağan genel kurulunda bin 541 oy alan , sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Başkan Elmas'ın orta okul öğretmeninden yıllar sonra bir itiraf geldi. Burak Elmas'ın orta okul edebiyat öğretmeni Elmas'a seslendi.

Elmas'ın öğretmeni, ''Ne olmak istiyorsunuz diye ödev verdiğimde, 'İleride Galatasaray'a başkan olmak istiyorum.' demiştin'' ifadelerini kullandı.

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