16 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, bu kez transfer yarışında kozlarını paylaşacak. Adı bir süredir gündemde olan Arturo Vidal'in menajerinden flaş bir açıklama geldi. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fernando Felicevich, transfer hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Türkiye'den de temasların kurulduğunu ifade eden Felicevich, "Beşiktaş ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.06.2021

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılara, ezeli bir rakip daha çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...

İtalyan basını daha önce, 'de yaşanan ayrılıklara 'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya 'in yanı sıra ve 'nın da devreye girdiğini yazmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...

'Kral Artur' lakaplı Vidal'ın menajeri , 34 yaşındaki oyuncu için kendisiyle kurulan temasla ilgili bilgi verirken, "'den ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...

SATMAYA SICAK BAKIYORLAR

Inter'i yakından takip eden 'deki haberde, "Cuma gecesi bir aracı, ile birlikte G.Saray'ın da ilgisini bildirmek için menajerle temasa geçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...

Vidal'a 'da kalmasına izin verecek üçüncü bir taraf opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif etmeye istekliydi" denildi. 'den yerel BioBio da "Inter yönetimi, önümüzdeki sezon için acilen nakit paraya ihtiyaç duyuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...

Bu nedenle 'Kral'a gelecek sezonda da 6,5 milyon euro ödemek istemiyor" yazarak transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal için İstanbul'a geliyor! Kartal için İstanbul'a geliyor!
Kaleye adaylar belirlendi! Ersin ayrılırsa... Kaleye adaylar belirlendi! Ersin ayrılırsa...
2. Vedat Muriqi seferi! 3 büyük de istiyor 2. Vedat Muriqi seferi! 3 büyük de istiyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör