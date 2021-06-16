Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Arturo Vidal için karşı karşıya geldi! İşte menajerinin açıklaması...
Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, bu kez transfer yarışında kozlarını paylaşacak. Adı bir süredir gündemde olan Arturo Vidal'in menajerinden flaş bir açıklama geldi. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fernando Felicevich, transfer hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Türkiye'den de temasların kurulduğunu ifade eden Felicevich, "Beşiktaş ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılara, ezeli bir rakip daha çıktı.
İtalyan basını daha önce, İnter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazmıştı.
'Kral Artur' lakaplı Vidal'ın menajeri Fernando Felicevich, 34 yaşındaki oyuncu için kendisiyle kurulan temasla ilgili bilgi verirken, "Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" ifadesini kullandı.
SATMAYA SICAK BAKIYORLAR
Inter'i yakından takip eden FC Inter News'deki haberde, "Cuma gecesi bir aracı, Beşiktaş ile birlikte G.Saray'ın da ilgisini bildirmek için menajerle temasa geçti.
Bu nedenle 'Kral'a gelecek sezonda da 6,5 milyon euro ödemek istemiyor" yazarak transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu. (Fotomaç)
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