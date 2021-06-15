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Celar, "Lazar Tufegdzic şu anda Sırbistan liginin en iyi oyuncularından birisi... Çok yetenekli. Fatih Terim çok büyük bir hoca… Onun oyuncumla ilgilenmesi benim için onurdur. Fatih Terim çok büyük bir isim ve benim sporcumu takımında görmeyi düşünüyor. 20 sene önce Türkiye'de oynuyordum ve Fatih Terim büyük bir isimdi. Hala büyük bir isim" ifadelerini kullandı.