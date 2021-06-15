15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! "Galatasaray'ın transfer listesinde"

Sezonu 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan Galatasaray, seçim sürecine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlarken, Sırp 10 numaranın menajeri oyuncusunun Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu söyledi. İşte o isim ve transfer detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'ın transfer listesinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

nedeniyle sezonu erken açan 'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'ın transfer listesinde

Sarı-kırmızılı kulüp birçok isimle anılırken gündeme gelen son isim ... Genç orta saha oyuncusunun menajeri Goran Celar, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'ın transfer listesinde

'ın 24 yaşındaki on numarayla ilgilendiğini belirten Celar, "Türk takımlarının ilgilendiği iki oyuncum var. ile Galatasaray ilgileniyor. Önümüzdeki sezon için 'in transfer listesinde" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'ın transfer listesinde

SEÇİM SONUCUNA BAĞLI

Celar, " şu anda Sırbistan liginin en iyi oyuncularından birisi... Çok yetenekli. çok büyük bir hoca… Onun oyuncumla ilgilenmesi benim için onurdur. Fatih Terim çok büyük bir isim ve benim sporcumu takımında görmeyi düşünüyor. 20 sene önce Türkiye'de oynuyordum ve Fatih Terim büyük bir isimdi. Hala büyük bir isim" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! Galatasaray'ın transfer listesinde

Seçim sonucunu bekleyen tecrübeli hocanın, göreve devam etmeyi karar vermesi halinde başarılı futbolcu için hemen harekete geçilmesini isteyeceği öğrenildi.

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