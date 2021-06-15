Son dakika transfer haberleri: Lazar Tufegdzic'in menajeri resmen duyurdu! "Galatasaray'ın transfer listesinde"
Sezonu 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan Galatasaray, seçim sürecine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlarken, Sırp 10 numaranın menajeri oyuncusunun Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu söyledi. İşte o isim ve transfer detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp birçok isimle anılırken gündeme gelen son isim Lazar Tufegdzic... Genç orta saha oyuncusunun menajeri Goran Celar, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki on numarayla ilgilendiğini belirten Celar, "Türk takımlarının ilgilendiği iki oyuncum var. Lazar Tufegdzic ile Galatasaray ilgileniyor. Önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in transfer listesinde" dedi.
SEÇİM SONUCUNA BAĞLI
Celar, "Lazar Tufegdzic şu anda Sırbistan liginin en iyi oyuncularından birisi... Çok yetenekli. Fatih Terim çok büyük bir hoca… Onun oyuncumla ilgilenmesi benim için onurdur. Fatih Terim çok büyük bir isim ve benim sporcumu takımında görmeyi düşünüyor. 20 sene önce Türkiye'de oynuyordum ve Fatih Terim büyük bir isimdi. Hala büyük bir isim" ifadelerini kullandı.
Seçim sonucunu bekleyen tecrübeli hocanın, göreve devam etmeyi karar vermesi halinde başarılı futbolcu için hemen harekete geçilmesini isteyeceği öğrenildi.
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