Galatasaray'da yeni yönetim öncesi maaş dengesizliği en büyük problemlerden birisi konumunda bulunuyor. Sarı kırmızılılar ile sözleşme uzatan Ömer Bayram'ın, yeni transferlerde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün maaşı sonrası, takımın mevcut oyuncuları Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu isyan bayrağını çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağırtacak. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan Ömer Bayram bu sezon 6.5 milyon TL kazanacak. Yeni transferler Aytaç Kara 6.5 milyon TL, Alpaslan Öztürk 5 milyon TL kazanacak. Ancak takımın banko ismi olmayı başaran ve EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer bulan Taylan Antalya'nın yıllık maaşı 2.5 milyon TL'de kaldı. Bunun haksızlık olduğunu düşünen milli futbolcu menajeri aracılığıyla maaşının düzeltilmesini isteyeceği öğrenildi. Aynı şekilde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen bir başka isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ise 900 bin TL. 22 yaşındaki oyuncunun durumdan rahatsızlık duyduğu ve maaşında iyileştirme yapılmasını talep edeceği gelen haberler arasında. (Fotomaç)

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