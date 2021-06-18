18 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray sol bek için Fabra'yı gündemine aldı

GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: gelecek sezonun transfer hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'nın kadrosuna davet edilen Fabra için girişimlere başladı. ( haberleri)

'nun sakatlanması, 'nun testinin pozitif çıkmasıyla 'nın kadrosuna davet edilen Fabra için 'ın 'iştah açıcı' bir teklif yaptığı bildirildi. basınının iddiasına göre; Galatasaray, 'a 3 milyon euro ödeyerek Fabra'nın haklarının bir bölümünü alacak. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun da 'da oynamak istediği belirtiliyor.
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