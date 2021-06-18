18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray sol bek için Fabra'yı gündemine aldı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray gelecek sezonun transfer hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiya'nın Copa America kadrosuna davet edilen Fabra için girişimlere başladı. (GS spor haberleri)
Yairo Moreno'nun sakatlanması, Freney Otero'nun testinin pozitif çıkmasıyla Kolombiya'nın Copa America kadrosuna davet edilen Fabra için Galatasaray'ın 'iştah açıcı' bir teklif yaptığı bildirildi. Arjantin basınının iddiasına göre; Galatasaray, Boca Juniors'a 3 milyon euro ödeyerek Fabra'nın haklarının bir bölümünü alacak. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcunun da Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.
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