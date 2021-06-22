Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da oldukça çekişmeli geçen başkanlık seçiminin ardından 1541 oy alarak sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldılar. İşte o anlar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Sarı-kırmızılı kulübü 38. başkanı seçilen Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, saat 11.00'de gerçekleştirecek törenle mazbatalarına kavuştu. Seçimde divan kurulu başkanlığını üstlenen İrfan Aktar, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'a mazbatasını takdim etti. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Burak Elmas: Bir sürü tebrik mesajı aldım. Hepsine tek tek geri dönmek istiyoruz. Bizi tebrik eden tüm Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize tek tek teşekkür ediyoruz.
Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci nasıl yapacağımıza dair planlamalara başladık. Şimdi yukarı çıkıp göreve resmen başlayacağız.
Bizimle yarışan tüm adaylara ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Birlikte başaracağız.
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