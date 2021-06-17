17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

Fatih Terim aslan heykeli yaptırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Teknik Direktörü , 'daki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Deneyimli teknik adam, heykeltıraşla birlikte aslan heykelinin yanında poz verdi.

Teknik Direktör , 'nın ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Terim, heykeltıraşla birlikte aslan heykelinin yanında poz verdi.

'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'un 'ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi. İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş ile irtibata geçen Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.

Bodrum'da birçok ünlüye heykel sanatını öğreten Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı. Ortalama aslan ölçülerindeki heykel, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı.

2 heykel, Fatih Terim'in Türkbükü Mahallesi'ndeki evine yerleştirildi. Heykeltıraş Cingiz'e teşekkür eden Terim, aslan heykelinin yanında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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