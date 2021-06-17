17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

West Ham'dan Galatasaray'a Yarmolenko önerisi!

West Ham'dan Cimbom'a forvet önerisi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın adı Yarmolenko ile anılıyordu. İngiliz temsilcisi sarı-kırmızılılara Ukraynalı golcü için görüşebileceklerini iletti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Yarmolenko ile anılırken bu durum 'ı harekete geçirdi. Bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler, Galatasaray'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayacak.

PSV'de yıldızlar yolcu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Barça'nın genç ismi G.Saray'a! Görüşmelere başlandı Barça'nın genç ismi G.Saray'a! Görüşmelere başlandı
Cimbom'un Gedson planı hazır! Cimbom'un Gedson planı hazır!
Sol bek için flaş iddia! İşte Cimbom'un sunduğu teklif Sol bek için flaş iddia! İşte Cimbom'un sunduğu teklif
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör