Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın adı Yarmolenko ile anılıyordu. İngiliz temsilcisi sarı-kırmızılılara Ukraynalı golcü için görüşebileceklerini iletti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Yarmolenko ile anılırken bu durum West Ham'ı harekete geçirdi. Bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler, Galatasaray'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayacak.

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