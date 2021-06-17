Sol bek için Frank Fabra iddiası! İşte Galatasaray'ın sunduğu teklif
Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol beke transfer yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Sarı-kırmızılı takımın Boca Juniors'ta kariyerini sürdüren Frank Fabra ile ilgilendiği ve 3.5 milyon Dolar'lık bir teklif ilettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcelo Saracchi'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Arjantin basını, Sarı-kırmızılılar'ın Boca Juniors formasını giyen Frank Fabra ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce Independiente Medellin ve Deportivo Cali'de görev yapmıştı. Geçen sezon Boca Juniors formasıyla 18 maça çıkan Fabra 5 asist yaptı.
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