17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Sol bek için Frank Fabra iddiası! İşte Galatasaray'ın sunduğu teklif

Sol bek için flaş iddia! İşte Cimbom'un sunduğu teklif
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol beke transfer yapmak isteyen , aradığı ismi 'de buldu. Sarı-kırmızılı takımın 'ta kariyerini sürdüren ile ilgilendiği ve 3.5 milyon Dolar'lık bir teklif ilettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; basını, Sarı-kırmızılılar'ın formasını giyen ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce Independiente Medellin ve Deportivo Cali'de görev yapmıştı. Geçen sezon Boca Juniors formasıyla 18 maça çıkan Fabra 5 asist yaptı.

West Ham'dan Cimbom'a forvet önerisi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Barça'nın genç ismi G.Saray'a! Görüşmelere başlandı Barça'nın genç ismi G.Saray'a! Görüşmelere başlandı
Cimbom'un Gedson planı hazır! Cimbom'un Gedson planı hazır!
West Ham'dan Cimbom'a forvet önerisi! West Ham'dan Cimbom'a forvet önerisi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör