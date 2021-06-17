17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor! İşte antrenmandan notlar...

G.Saray'da sezon hazırlıkları devam ediyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

gelecek sezonda 3 kulvarda mücadele edecek. Sarı kırmızılılar bir yandan ve 'nda mutlu sona ulaşmak isterken, öte yandan vizesini almak için ile kozlarını paylaşacak. 'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. İşte yapılan idmandan notlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı kırmızılılar, 'nde günün ilk antrenmanı sabah gerçekleşti. Sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün saat 17.00'de başlayan antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde hedefsiz ve hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni sözleşme imzalayan ve , yeni sezon hazırlıklarında yer aldı.

Sezon sonu 'na davet edilen ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katıldı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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