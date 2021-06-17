Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanı sabah gerçekleşti. Sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün saat 17.00'de başlayan antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde hedefsiz ve hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, yeni sezon hazırlıklarında yer aldı.

Sezon sonu Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Yunus Akgün ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katıldı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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