Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor! İşte antrenmandan notlar...
Galatasaray gelecek sezonda 3 kulvarda mücadele edecek. Sarı kırmızılılar bir yandan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isterken, öte yandan Şampiyonlar Ligi vizesini almak için PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Cimbom'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. İşte yapılan idmandan notlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanı sabah gerçekleşti. Sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün saat 17.00'de başlayan antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde hedefsiz ve hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, yeni sezon hazırlıklarında yer aldı.
Sezon sonu Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Yunus Akgün ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katıldı.
Sarı kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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