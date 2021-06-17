17 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'de yıldızlar yolcu!

PSV'de yıldızlar yolcu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda eşleştiği 'de, yıldız isimler takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fotomaç'ın haberine göre; 'nda boy gösteren sağ bek Dumfries'in 'la, golcüler Malen'in ve Piroe'nin 'yle, ön libero 'in ise 'yla adı anılıyor. 'den kiralanan ve 1 sezon daha kontratı olan kaleci Mvogo'nun da Almanya'ya dönme ihtimali bulunuyor. Golcü 'un da transfere en yakım isim olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kabul mektubunu aldı haberin devamı

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