17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...

Son dakika transfer haberleri: Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de West Ham United forması giyen Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko olmuştu. İngiliz ekibi, takımdan göndermeyi düşündüğü 31 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren, iç transferde de Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...

19 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı-kırmızılılarda yeni başkanın ve teknik direktörün belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...

Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Cimbom, yüksek maliyeti nedeniyle elinde çıkarmak istediği Feghouli'nin yerine forması giyen 'yu gündemine almıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...

WEST HAM GÖRÜŞMEYE HAZIR

Fotomaç'ın haberine göre; bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler, 'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...

ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?

23 Ekim 1989 doğumlu , futbola 'nın Desna Chernigiv altyapısında başladı. 2007 yılında Dinamo Kiev'de transfer olan, 2008'de ise A takıma yükselen yıldız futbolcu, Ukrayna ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Andriy Yarmolenko heyecanı! West Ham United...

Bundesliga ekibinde yalnızca tek sezon geçiren Yarmolenko, 2018 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle 'a gönderildi. Son 3 sezondur ekibinin formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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