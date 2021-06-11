11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: İngiliz basını Hannibal Mejbri’yi Galatasaray'a yazdı! "Onun için paha biçilmez bir deneyim"
Devre arasında Gedson Fernandes'i kiralayarak Avrupa piyasasında adından söz ettiren Galatasaray, yine genç bir yıldıza talip oldu. Sarı-kırmızılıların, Manchester United’ın 18 yaşındaki yeteneki oyuncusu Hannibal Mejbri’yi transfer etmek istediği belirtildi. Bu transfer gelişmesi İngiliz basınında da yer aldı. Daily Mirror, “Türk devlerinden Galatasaray, genç oyuncuya as takım fırsatı sunuyor. Şimdiden kiralama teklifini verdi” diye yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan haberde, Mejbri'nin Premier League'nin son maçında oynamasının kendisi açısından heyecan verici olmasına rağmen, A takımla bir sonraki maça çıkmak için biraz daha beklemesi gerektiği iddia edildi.
Ayrıca, "Galatasaray'da; Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi üst düzey rakiplere karşı Süper Lig şampiyonluğu için mücadele etmek, Hannibal Mejbri'ye paha biçilmez bir deneyim sağlayacaktır" denildi.
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