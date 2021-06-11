11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: İngiliz basını Hannibal Mejbri’yi Galatasaray'a yazdı! "Onun için paha biçilmez bir deneyim"

G.Saray onun için paha biçilmez bir deneyim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Devre arasında 'i kiralayarak piyasasında adından söz ettiren , yine genç bir yıldıza talip oldu. Sarı-kırmızılıların, Manchester United’ın 18 yaşındaki yeteneki oyuncusu ’yi transfer etmek istediği belirtildi. Bu transfer gelişmesi İngiliz basınında da yer aldı. , “Türk devlerinden Galatasaray, genç oyuncuya as takım fırsatı sunuyor. Şimdiden kiralama teklifini verdi” diye yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Fotomaç'ta yer alan haberde, Mejbri'nin 'nin son maçında oynamasının kendisi açısından heyecan verici olmasına rağmen, A takımla bir sonraki maça çıkmak için biraz daha beklemesi gerektiği iddia edildi.

Ayrıca, "'da; ve gibi üst düzey rakiplere karşı şampiyonluğu için mücadele etmek, 'ye paha biçilmez bir deneyim sağlayacaktır" denildi.

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