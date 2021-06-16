16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'ın, . ön elemesi turundaki rakibi belli oluyor. 'nin kentinde 13.00'te yapılacak kura çekiminde sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında 'dan , 'dan ya da 'dan bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Fotomaç'ta yer alana habere göre, ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikincileri 27-28 Temmuz'da oynanacak. 3. eleme tur kurası 19 Temmuz'da yapılacak. Aslan'ın 'ne katılımı için 2. ve 3. ön eleme ile play-off'u geçmesi gerekiyor

Aslan, Devler Ligi'ne 16 kere katıldı. 116 maçta 28 galibiyet, 29 beraberlik aldı.

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