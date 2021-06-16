16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Emre Taşdemir Galatasaray'a 'evet' dedi!
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala 25 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ocak 2019'da sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak katılan Emre Taşdemir'in sözleşmesi Haziran ayının son gününde bitiyordu.
Fotomaç'ın haberine göre idareciler, 25 yaşındaki sol bek ile 1+1 yıllığına yeniden el sıkıştı.
Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 12 maça çıkabilen Emre, 2 asist yapmıştı. Sakatlıklarla boğuşan futbolcunun cüzi bir miktara 'evet' dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın sol bek mevkisine iki takviye daha yapması bekleniyor. Emre ise yedek kuvvet olarak kulübede bekleyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)