16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Emre Taşdemir Galatasaray'a 'evet' dedi!

G.Saray'a 'evet' dedi! 2 sene daha...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren 'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, oyuncusu Taşdemir'in sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala 25 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Ocak 2019'da sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak katılan Taşdemir'in sözleşmesi Haziran ayının son gününde bitiyordu.

Fotomaç'ın haberine göre idareciler, 25 yaşındaki ile 1+1 yıllığına yeniden el sıkıştı.

Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 12 maça çıkabilen Emre, 2 asist yapmıştı. Sakatlıklarla boğuşan futbolcunun cüzi bir miktara 'evet' dediği öğrenildi.

'ın sol bek mevkisine iki takviye daha yapması bekleniyor. Emre ise yedek kuvvet olarak kulübede bekleyecek.

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