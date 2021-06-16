Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala 25 yaşındaki futbolcuyla yeniden anlaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ocak 2019'da sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak katılan Emre Taşdemir'in sözleşmesi Haziran ayının son gününde bitiyordu.

Fotomaç'ın haberine göre idareciler, 25 yaşındaki sol bek ile 1+1 yıllığına yeniden el sıkıştı.

Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 12 maça çıkabilen Emre, 2 asist yapmıştı. Sakatlıklarla boğuşan futbolcunun cüzi bir miktara 'evet' dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın sol bek mevkisine iki takviye daha yapması bekleniyor. Emre ise yedek kuvvet olarak kulübede bekleyecek.

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