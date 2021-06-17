17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'la yeni mukavele imzalayan Ömer Bayram: İnşallah önümüzdeki seneler kupalarla geçer

Ömer Bayram imza sonrası konuştu! İnşallah...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, mukavelesi sona eren ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza sonrası konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan , statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda güzel günler geçirdiğini belirten Bayram, "Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray'da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ndaki rakipleri 'ı de değerlendiren başarılı oyuncu, "Aslında çok mutluyum. Ben 'da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda'da Galatasaray'ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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