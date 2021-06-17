Galatasaray'la yeni mukavele imzalayan Ömer Bayram: İnşallah önümüzdeki seneler kupalarla geçer
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, mukavelesi sona eren Ömer Bayram ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza sonrası konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Ömer Bayram, statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda güzel günler geçirdiğini belirten Bayram, "Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray'da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki rakipleri PSV Eindhoven'ı de değerlendiren başarılı oyuncu, "Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda'da Galatasaray'ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?