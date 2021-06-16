17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı

G.Saray'dan çifte KAP!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika transfer haberleri: , 'ın sözleşmesinin 2024, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzattı. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'a 3 yıl için 20 milyon 500 bin TL, Emre Taşdemir'e ise 2 yıl için 9 milyon 400 bin TL ödeyecek. (GS spor haberleri)

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden , 'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın Ömer Bayram için yaptığı duyuru şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ömer Bayram ile yeni sözleşme imzalandı

Galatasaray'ın Emre Taşdemir için yaptığı duyuru şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalandı


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