Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray Sassuolo'lu stoper Martin Erlic'le ilgileniyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Ligi'nde Sassuolo forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Martin Erlic'i listesine aldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schria'nın haberine göre, sarı kırmızılılar milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yanı sıra Spezia'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Spezia Calcio forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Martin Erlic'i transfer listesine dahil etti.
KAAN AYHAN'DAN SONRA MARTIN ERLIC
İtalyan gazeteci Nicolo Schria'nın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yanı sıra Spezia'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 2020-21 sezonunda forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Erlic, kariyerinde daha önce FC Südtirol, Sassuolo takımlarının da formasını giymişti.
3 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
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