15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray Sassuolo'lu stoper Martin Erlic'le ilgileniyor

Ünlü gazeteci duyurdu! Aslan'a Hırvat stoper
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'nde forması giyen Hırvat savunma oyuncusu 'i listesine aldı. İtalyan gazeteci 'nın haberine göre, sarı kırmızılılar milli futbolcu 'ın yanı sıra 'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'da yer alan habere göre , ekiplerinden forması giyen Hırvat savunma oyuncusu 'i transfer listesine dahil etti.

KAAN AYHAN'DAN SONRA MARTIN ERLIC

İtalyan gazeteci 'nın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu 'ın yanı sıra 'da forma giyen stoper Martin Erlic ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki savunma oyuncusu, -21 sezonunda forma giydiği 28 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Erlic, kariyerinde daha önce , takımlarının da formasını giymişti.

3 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Hırvat stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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