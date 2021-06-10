10 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Jefferson Lerma rest çekti! "Galatasaray'ın teklifini değerlendirin"

Bournemouth'ın yıldız orta sahası Jefferson Lerma, yönetimiyle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini bildirdi. Kolombiyalı oyuncu, "Galatasaray veya Valencia'dan gelen teklifin değerlendirilmesini bekliyorum" dedi. Lerma'nın bu resti sonrası Cimbom'un iştahı kabardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Jefferson Lerma rest çekti! Galatasaray'ın teklifini değerlendirin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Fotomaç'ın haberine göre, ön libero arayan 'da 'ta forma giyen Jefferson ön plana çıktı. gazetesinin Kolombiya versiyonu, Galatasaray'ın ile beraber, Bournemouth'la 'te yer almak istemeyen 'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete, Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon 'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt ligde oynamak istemediğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Jefferson Lerma rest çekti! Galatasaray'ın teklifini değerlendirin

Bu yüzden ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön liberonun, " ve benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum" dediği ifade edildi. Gazeteye göre; oyuncunun isteğine saygı gösterip, kiralanmasına izin verecek. G.Saray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiğini dile getirildi.

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