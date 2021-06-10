Son dakika transfer haberi: Jefferson Lerma rest çekti! "Galatasaray'ın teklifini değerlendirin"
Bournemouth'ın yıldız orta sahası Jefferson Lerma, yönetimiyle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini bildirdi. Kolombiyalı oyuncu, "Galatasaray veya Valencia'dan gelen teklifin değerlendirilmesini bekliyorum" dedi. Lerma'nın bu resti sonrası Cimbom'un iştahı kabardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, ön libero arayan Galatasaray'da Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu, Galatasaray'ın Valencia ile beraber, Bournemouth'la Championship'te yer almak istemeyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete, Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezon daha alt ligde oynamak istemediğini yazdı.
Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön liberonun, "Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum" dediği ifade edildi. Gazeteye göre; Bournemouth oyuncunun isteğine saygı gösterip, kiralanmasına izin verecek. G.Saray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiğini dile getirildi.
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