Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Belhanda, Feghouli ve Muslera hakkında flaş açıklama geldi. Cengiz, "Belhanda'nın konuşması hazırlanmıştı. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Menajerleri bizi resmi yazılarla tehdit etti. Bir kişi daha FIFA'ya verdi ama onu sonra açıklarım. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı.En başta Muslera yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara." dedi. (GS spor haberleri)

"BELHANDA KONUSUNDA PİŞMAN DEĞİLİM"

"Belhanda'nın konuşması hazırlanmıştı. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Menajerleri bizi resmi yazılarla tehdit etti. Bir kişi daha FIFA'ya verdi ama onu sonra açıklarım. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı.

En başta Muslera yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara.



Sen taraftara hareket çek, küfür et... Sen aslında bize küfür ediyorsun. Asla pişman değilim. En doğru aldığım karardı."

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