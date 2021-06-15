15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Belhanda Feghouli ve Muslera'ya dair çarpıcı ifadeler!

Flaş Belhanda sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den, , ve hakkında flaş açıklama geldi. Cengiz, "Belhanda'nın konuşması hazırlanmıştı. Belhanda ve Feghouli bizi 'ya verdi. Menajerleri bizi resmi yazılarla tehdit etti. Bir kişi daha FIFA'ya verdi ama onu sonra açıklarım. Eleştirdiğimiz bile indirim yaptı.En başta Muslera yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara." dedi. ( haberleri)

Başkanı 'den, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BELHANDA KONUSUNDA PİŞMAN DEĞİLİM"

"'nın konuşması hazırlanmıştı. Belhanda ve bizi 'ya verdi. Menajerleri bizi resmi yazılarla tehdit etti. Bir kişi daha FIFA'ya verdi ama onu sonra açıklarım. Eleştirdiğimiz bile indirim yaptı.

En başta yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara.

Sen taraftara hareket çek, küfür et... Sen aslında bize küfür ediyorsun. Asla pişman değilim. En doğru aldığım karardı."

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