15 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
En başta Muslera yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara.
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Belhanda Feghouli ve Muslera'ya dair çarpıcı ifadeler!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Belhanda, Feghouli ve Muslera hakkında flaş açıklama geldi. Cengiz, "Belhanda'nın konuşması hazırlanmıştı. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Menajerleri bizi resmi yazılarla tehdit etti. Bir kişi daha FIFA'ya verdi ama onu sonra açıklarım. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı.En başta Muslera yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara." dedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"BELHANDA KONUSUNDA PİŞMAN DEĞİLİM"
"Belhanda'nın konuşması hazırlanmıştı. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Menajerleri bizi resmi yazılarla tehdit etti. Bir kişi daha FIFA'ya verdi ama onu sonra açıklarım. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı.
En başta Muslera yaptı ama o da bizi eleştirdi. Sen futbolcusun girme bu toplara.
Sen taraftara hareket çek, küfür et... Sen aslında bize küfür ediyorsun. Asla pişman değilim. En doğru aldığım karardı."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)