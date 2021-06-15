Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Biz açık ve şeffafız. Şimdi ben bakıyorum, adam transfer yapıyor. Ne verdiği belli, ne vadesi belli. Limiti de aşıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama söylemem." (GS spor haberleri)

19 Haziran'da seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray, yeni başkanını seçecek. Aday olmayacağını daha önce duyuran Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in açıklamalarını anlık olarak haberimizden tekip edebilirsiniz.

CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Beğen beğenme adam Galatasaray Başkanı. Eğer benim kulübümü yönetiyorsa mecburum desteklemeye. Bunu anlatamıyoruz. Avrupa'da başarılı olamadık mesela, eleştir. Bunda haklısın."

"Bu zihniyetle yönetilmezmiş. Bu zihniyet ne? Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, laik, demokrat bir zihniyet."

"3.5 senedir hiçbir zaman soyunma odasına gitmedim, otobüse binmedim, aynı otelde bile kalmadım."

"300 milyon dolar bir aday diyor, 1 milyar dolar biri diyor. Taraftar olarak seviniyorum! Madem böyle bir para var, şimdi versenize. 'Bir yere gider' diyorlar, nereye gider ya? Madem paranız var, verin bize. Kulübe verin."



"FUTBOLCULARA ŞEREFSİZ DEMEDİM"

"Futbolculara haysiyetsiz, şerefsiz dedi diyorlar. Bazı futbolcuların kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim. Dediğimi tam okuyun, ben o demeçte tam tersine onları onore ettim. Dediğimi çarpıtmayın."

KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM

"Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma'ya kadar bakacağım. İçlerinde en çok Yiğit Şardan'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır. Bakacağız ve karar vereceğiz. Şunu destekliyorum dersem, artı da yazabilir, eksi de"

"Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim. Yönetim de demedi."

"Dışarıdan biri olsam, ben de Yiğit Şardan'ın listesi için 17-20 kişi Mustafa Cengiz'in arkadaşı derim. Yiğit Şardan geç aday oldu. Sanırım beni bekledi, arkadaşlarıma müracaat etti. Ben bir şey demedim. Bana kimse sormadı ama girmeyin demezdim."

F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

"Biz açık ve şeffafız. Şimdi ben bakıyorum, adam transfer yapıyor. Ne verdiği belli, ne vadesi belli. Limiti de aşıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama söylemem."



"KEMERBURGAZ'I YAPAMADIK"

"Sakladığımız hiçbir şey yok. Ben diyalektikten de bahsediyorum. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Birbirimizi eleştirirken, cam kulelerde oturduğumuzu unutmayalım. Teknokent'i yapamadık, kapalı salonu yapamadık, adayı yapamadık, Kemerburgaz'ı yapamadık. Bunlar vaatlerimdi benim. Ama yapacağız."

"SAĞLIĞIM İÇİN ADAY OLAMIYORUM"

"Benim başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık. Ben rahatsızım. Benim hala aday olmam için ısrar edenlerden bin kere özür dilerim. Yönetim ve dernek toplantımız var. Yüzde 100 oğlum götürüyor. Ben olmadığım zaman oğlum oluyor. Tam zamanlı olacaksınız. Hem işimi yürüteyim hem Galatasaray'ı yöneteyim olmaz öyle."

"UEFA DA BİZİ İZLİYOR"

UEFA şu an benim konuşmamı izliyor, seçim sürecimizi izliyor. Haberiniz olsun UEFA şu an izliyor bizi. Çatışmaya girersek, başımız belaya girebilir.

"BEN DE İNSANIM"

"Biz de insanız beni mermer, taş zannediyorlar. Ben buraya niye geldim, kimse düşünmüyor. Ekibimin yüzde 70'ini değiştirdim, sağ olsun yüzde 90'ından eleştiri gelmedi. İlk yönetimime de çok teşekkür ediyorum. İkinci yönetim tepki yönetimi değil. 2525 oy tepki mi? Şimdi Galatasasaray kendini test edecek."



"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZE ÇOK YARDIMI OLDU"

"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize çok yardımcı oldu. Bu yapılanmanın mimarı O'dur."



"EN ÇOK CEZAYI BEN YEDİM"

"Kulüp başkanları içerisinde en çok ceza yiyen benim. Herkes unutuyor. 165 gün ceza aldım. Kimse bana yaklaşamaz. Fakat yazıyorlar 'pısırık, beceriksiz başkan'. Böyle bir şey yok. "

"Benim ilişkilerim dümdüz değildir. Mayınlar var. Ben dedim ki, TFF Yönetim Kurulu bazı konularda dik duruyor. Teşekkür ederim. "

"Serdar Tatlı'yı çok severim ama sonradan öğrendik babasıyla Beşiktaş Derneği kurduğunu. Futbolla ilgili diye sevinirdim ancak işine duygu karıştırmayacaksın. Biz atamalarda bunu hissettik. O yüzden istifasını istedik."

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