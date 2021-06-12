Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı formayla etkili bir performans sergileyen genç oyuncunun talipleri de arttı. Milli futbolcunun babasından flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray formasıyla kısa zamanda gösterdiği performansla camianın beğenisi kazanan Halil Dervişoğlu'nun geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takım 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak içi yoğun çaba harcıyor. Kulübü Brentford ise bu transferden önemli bir kazanç elde etmeden bırakmak istemiyor. Transfer şu anda çıkmaza girmiş durumda olsa da, milli oyuncunun babasından çarpıcı bir açıklama geldi. Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu açıklamasında, "Ivan Toney tekrar Brentford'da kalırsa biz o zaman kiralık gideriz. Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil orada mutlu. Ama elimizde olan bir durum değil. Bakarsın İspanya'ya, İtalya'ya veya Almanya'ya verirler" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden baba Dervişoğlu, "Devre arasında Alanyaspor'a gidecekken Galatasaray'a geldik. O dönem Galatasaray, Brentford'u ikna etti, döndük bu tarafa. Daha önce Trabzonspor'a gidecektik olmadı" dedi.

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