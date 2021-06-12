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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Halil Dervişoğlu'nun babasından transfer açıklaması! "Galatasaray..."

Halil'in babasından transfer açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

'da kiralık olarak forma giyen 'nun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı formayla etkili bir performans sergileyen genç oyuncunun talipleri de arttı. Milli futbolcunun babasından flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

formasıyla kısa zamanda gösterdiği performansla camianın beğenisi kazanan 'nun geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takım 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak içi yoğun çaba harcıyor. Kulübü ise bu transferden önemli bir kazanç elde etmeden bırakmak istemiyor. Transfer şu anda çıkmaza girmiş durumda olsa da, milli oyuncunun babasından çarpıcı bir açıklama geldi. Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu açıklamasında, " tekrar Brentford'da kalırsa biz o zaman kiralık gideriz. Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil orada mutlu. Ama elimizde olan bir durum değil. Bakarsın 'ya, 'ya veya 'ya verirler" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden baba Dervişoğlu, "Devre arasında 'a gidecekken Galatasaray'a geldik. O dönem Galatasaray, Brentford'u ikna etti, döndük bu tarafa. Daha önce 'a gidecektik olmadı" dedi.

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