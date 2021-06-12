12 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

Süper Lig'in devleri A Milli Takım'ımızın yıldızı Umut Meraş'ın peşinde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgi duyduğu Umut Meraş için teklifi en güçlü ekiplerden biri Galatasaray oldu. Menajeriyle görü

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. , Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, 'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

ALEX MORENO

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra 'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

LUIS HAQUIN

Galatasaray scout ekibi, bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoper 'i takibe aldı. Şili ataklarında yaptığı hamlelerle dikkat çeken futbolcu radara takıldı. Oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

RYAN BERTRAND

Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yollar ayrıldı. Sol beke en az 2 futbolcu transfer edecek olan Aslan, Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Alex Moreno, Ryan Bertrand, Ryan Porteous... | GS haberleri

RYAN PORTEOUS

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Hibernian forması giyen İskoç futbolcu girdi. 22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılıların 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi.

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