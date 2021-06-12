12 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferde daha sona geldi! İşte Alex Moreno'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Cimbom'dan bir transfer daha! İşte geliş tarihi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

'da transfer hareketliliği başladı. Gelecek sezonda 'de şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, ve 'ü kadrosuna katmıştı. Transfer harekatına devam eden , sol beke de bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte her konuda anlaşmaya varılan yıldız oyuncunun 'a geliş tarihi... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

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