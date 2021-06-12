12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray bir transferde daha sona geldi! İşte Alex Moreno'nun İstanbul'a geliş tarihi...
Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Gelecek sezonda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Transfer harekatına devam eden Cimbom, sol beke de bir takviye yapmaya hazırlanıyor. İşte her konuda anlaşmaya varılan yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
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