Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluğu averaj farkıyla kapatan Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 19 Haziran'da seçime gidecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ve Göztepe ile mukavelesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlayarak hem FFP'ye takılmadı hem de yerli alternatifini arttırdı. Orta sahaya direkt ilk 11'de oynayabilecek bir futbolcu arayan Aslan, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:07 ABONE OL