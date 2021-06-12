12 Haziran 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluğu averaj farkıyla kapatan Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 19 Haziran'da seçime gidecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ve Göztepe ile mukavelesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlayarak hem FFP'ye takılmadı hem de yerli alternatifini arttırdı. Orta sahaya direkt ilk 11'de oynayabilecek bir futbolcu arayan Aslan, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:07
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak Galatasaray, 19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmazken; 6 kişi başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Gelişen süreç içerisinde başkan adaylarından Işın Çelebi, adaylıktan çekildi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Çelebi neden çekildiğini A Spor'a özel olarak açıkladı ve "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

Seçim sürecinde son gelişmeler bu yöndeyken, Cimbom transfer çalışmalarını da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra...

İç transferde Muslera ve Marcao'da mutlu sona ulaşan Aslan, devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar olan 4.3 milyon Euro'luk opsiyonunu ise kullanmadı.

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