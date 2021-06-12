12 Haziran 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten seçim sözleri! "Eğer göreve gelirsek..."

Metin Öztürk'ten seçim sözleri! Eğer göreve gelirsek...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

19 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, göreve gelmeleri halinde 1 yıl sonra yine seçime gideceklerini duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, bir basın toplantısı düzenledi, Seçim sürecini değiştirecek basın açıklaması yaptıklarını kaydeden Metin Öztürk, kazanmaları halinde 1 yıl sonra yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları:

1 YIL SONRA SEÇİME GİDECEĞİZ

Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. Güvenoyu için 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız. Bize 'borcu biliyor musunuz?' diyorlar. 2 Mali Genel Kurul yapılmadı ve Bankalar Birliği sözleşmesi açıklanmadı. Seçilmek kolay ama sorunları çözmek en önemlisi.

TERİM İŞ BAŞI YAPACAK

Göreceksiniz ki; Galatasaray tarihinde Ali Sami Yen'den sonra en köklü değişiklikleri yapacak ekip olarak geliyoruz. Biz kendimize zarar veririz, Galatasaray'ımıza zarar vermeyiz. 19 Haziran'da seçilirsek 20 Haziran sabahı Fatih hocamız iş başı yapıyor. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi için transferlerimizi noktalayacağız.

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