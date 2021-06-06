Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı

Sarı-kırmızılıların bu bonservis bedelini fazla bulması nedeniyle tıkanan görüşmeler sonrası genç kanat oyuncusuyla ilgili sürpriz bir haber çıktı. İskoç ekibi Celtic taraftarları, Onyekuru'nun kadroya dahil edilmesi konusunda kulüp yönetimine baskı yapıyor. Bu konu taraftar sitelerinde de sıkça dile getiriliyor.