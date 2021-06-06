07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru elden kaçabilir... 11 Haziran'a kadar 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan sarı-kırmızılılara transferde rakip çıktı. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Sezonu ikincilikle noktalayan , 'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Yeni sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılarda çözülmeyi bekleyen birçok kriz var.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı

Yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, 'in 'le yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamıştı. Antrenör konusunda belirsizlik sürerken transfer çalışmaları yönetim tarafından yürütülüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı

'da durumu en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında 'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun bonservisi 4.3 milyon euro olarak belirlenmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı

Sarı-kırmızılıların bu bonservis bedelini fazla bulması nedeniyle tıkanan görüşmeler sonrası genç kanat oyuncusuyla ilgili sürpriz bir haber çıktı. İskoç ekibi taraftarları, Onyekuru'nun kadroya dahil edilmesi konusunda kulüp yönetimine baskı yapıyor. Bu konu taraftar sitelerinde de sıkça dile getiriliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu kariyerinde , , ve gibi kulüplerde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 3 kez kiralanan Nijeryalı futbolcu, çıktığı toplam 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist yaptı.

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