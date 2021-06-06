Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Henry Onyekuru elden kaçabilir! Transferde rakip çıktı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru elden kaçabilir... 11 Haziran'a kadar 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan sarı-kırmızılılara transferde rakip çıktı. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu ikincilikle noktalayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Yeni sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılarda çözülmeyi bekleyen birçok kriz var.
Yaklaşan başkanlık seçimi öncesi, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesindeki opsiyon kullanılmamıştı. Antrenör konusunda belirsizlik sürerken transfer çalışmaları yönetim tarafından yürütülüyor.
Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Monaco'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun bonservisi 4.3 milyon euro olarak belirlenmişti.
Sarı-kırmızılıların bu bonservis bedelini fazla bulması nedeniyle tıkanan görüşmeler sonrası genç kanat oyuncusuyla ilgili sürpriz bir haber çıktı. İskoç ekibi Celtic taraftarları, Onyekuru'nun kadroya dahil edilmesi konusunda kulüp yönetimine baskı yapıyor. Bu konu taraftar sitelerinde de sıkça dile getiriliyor.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu kariyerinde Everton, Anderlecht, Monaco ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giydi. Sarı-kırmızılı takıma 3 kez kiralanan Nijeryalı futbolcu, çıktığı toplam 71 maçta 22 gol atarken 12 de asist yaptı.
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