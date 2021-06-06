Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...

Galatasaray'da gelecek sezon öncesi bir çok belirsizlik hakim. Henüz seçim yapamayan sarı kırmızılılarda başkanın yanı sıra, teknik direktör Fatih Terim'in de takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Bunca belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını bir yandan sürdüren Cimbom'un listesinde, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata vardı. İspanyol oyuncu ve İngiliz devi arasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, oynayacağı 3 elemeyi de geçmesi halinde gruplara kalacak.