07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...

Galatasaray'da gelecek sezon öncesi bir çok belirsizlik hakim. Henüz seçim yapamayan sarı kırmızılılarda başkanın yanı sıra, teknik direktör Fatih Terim'in de takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Bunca belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını bir yandan sürdüren Cimbom'un listesinde, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata vardı. İspanyol oyuncu ve İngiliz devi arasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

'i şampiyon 'ın ardından averajla ikinci sırada bitiren , 'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, oynayacağı 3 elemeyi de geçmesi halinde gruplara kalacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...

Hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin hakim olduğu 'da, mevcut başkan ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...

, ekiplerinden 'la sözleşmesi bitecek olan 'yı gözüne kestirmişti. Hatta oyuncuyla 'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...

Ancak 'un haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, 'la biten sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bu konuda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. 'nın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu 2014'ten bu yana ekibinde forma giyiyor.

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