Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündeminde olan Juan Mata'da flaş gelişme! Manchester United...
Galatasaray'da gelecek sezon öncesi bir çok belirsizlik hakim. Henüz seçim yapamayan sarı kırmızılılarda başkanın yanı sıra, teknik direktör Fatih Terim'in de takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor. Bunca belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını bir yandan sürdüren Cimbom'un listesinde, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata vardı. İspanyol oyuncu ve İngiliz devi arasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, oynayacağı 3 elemeyi de geçmesi halinde gruplara kalacak.
Hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin hakim olduğu Galatasaray'da, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Juan Mata'yı gözüne kestirmişti. Hatta oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.
Ancak Sky Sports'un haberine göre İspanyol orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'la biten sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bu konuda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Roma'nın da transfer listesinde yer aldığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcu 2014'ten bu yana İngiliz ekibinde forma giyiyor.
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