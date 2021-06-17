Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Stoke City'den kiralık olarak gelen ve beklenilen verimi gösteremeyen Etebo için bir kötü haberde İngiliz takımında geldi. Stoke City, Nijeryalı futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediğini futbolcuya iletti. (GS spor haberleri)

Gçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Peter Etebo, bonservisini elinde bulunduran Stoke City tarafından gözden çıkarıldı.

Stoke Sentinel'de yer alan habere göre; gelecek sezon Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Stoke City, Peter Etebo'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajeriyle birlikte kulüp arayışlarına başlayan Etebo'ya henüz bir teklifin gelmediği belirtildi.

Şu ana kadar hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamayan Etebo'nun temsilcileri, temaslarını sürdürüyor.

Stoke City ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Etebo, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 24 resmi maça çıkmıştı.

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