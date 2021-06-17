17 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Stoke City Galatasaray'a kiraladığı Etebo'yu kadroda düşünmüyor

Etebo'ya kötü haber! Kulübünden flaş karar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'a 'den kiralık olarak gelen ve beklenilen verimi gösteremeyen Etebo için bir kötü haberde takımında geldi. Stoke City, Nijeryalı futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediğini futbolcuya iletti. ( haberleri)

Gçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan , bonservisini elinde bulunduran tarafından gözden çıkarıldı.

'de yer alan habere göre; gelecek sezon Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Stoke City, Peter Etebo'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajeriyle birlikte kulüp arayışlarına başlayan Etebo'ya henüz bir teklifin gelmediği belirtildi.

Şu ana kadar hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamayan Etebo'nun temsilcileri, temaslarını sürdürüyor.

Stoke City ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Etebo, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 24 resmi maça çıkmıştı.

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