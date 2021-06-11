KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI



Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos ve Monaco çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak Yunan kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Çünkü Nijeryalı yıldız, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.