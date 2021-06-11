11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor! Olympiakos...

Satın alma opsiyonunun süresi bugün bitecek olan Henry Onyekuru, Fatih Terim'in Galatasaray'da devam etme ihtimalini hesaba katarak transfer tekliflerine yanıt vermiyor. Yıldız oyuncuya Olympiakos teklif yaptı ama Onyekuru Cimbom'u bekleme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor! Olympiakos...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Ocak ayında 'ın 'dan kiraladığı 'nun 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi bugün doluyor. 'in haberine göre, geleceği belirsiz olan Nijeryalı yıldız, 'tan resmi teklif alsa da kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Onyekuru, teknik direktör 'in göreve devam etme ihtimalini hesaba katarak gelen tekliflere net bir yanıt vermiyor.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor! Olympiakos...

3 kez 'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun yeni sezonda nerede olacağı belirsiz. Nijeryalı yıldız, görevde kalırsa sarı-kırmızılı formayla kariyerini sürdürecek.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor! Olympiakos...

KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI

basınında yer alan haberlere göre ve çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak Yunan kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Çünkü Nijeryalı yıldız, 'in 'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor! Olympiakos...

TERİM YOKSA TEKLİFLERE BAKACAK

Eğer Terim yeni sezonda göreve devam ederse hemen yönetimden Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını isteyecek. Ancak tecrübeli teknik adam, yeni seçilecek başkanla anlaşma sağlayamazsa Onyekuru mecburen başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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