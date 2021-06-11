Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor! Olympiakos...
Satın alma opsiyonunun süresi bugün bitecek olan Henry Onyekuru, Fatih Terim'in Galatasaray'da devam etme ihtimalini hesaba katarak transfer tekliflerine yanıt vermiyor. Yıldız oyuncuya Olympiakos teklif yaptı ama Onyekuru Cimbom'u bekleme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ocak ayında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi bugün doluyor. Takvim'in haberine göre, geleceği belirsiz olan Nijeryalı yıldız, Olympiakos'tan resmi teklif alsa da kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in göreve devam etme ihtimalini hesaba katarak gelen tekliflere net bir yanıt vermiyor.
3 kez Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun yeni sezonda nerede olacağı belirsiz. Nijeryalı yıldız, Fatih Terim görevde kalırsa sarı-kırmızılı formayla kariyerini sürdürecek.
KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI
Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos ve Monaco çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak Yunan kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Çünkü Nijeryalı yıldız, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.
TERİM YOKSA TEKLİFLERE BAKACAK
Eğer Terim yeni sezonda göreve devam ederse hemen yönetimden Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını isteyecek. Ancak tecrübeli teknik adam, yeni seçilecek başkanla anlaşma sağlayamazsa Onyekuru mecburen başta Olympiakos olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
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