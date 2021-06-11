G.Saray’ın scoutları Messi’ye adım attırmayan Galdames’i bir kez daha izlemek istediler. Şili-Bolivya arasındaki Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11’de yer almıyordu. Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili’den 1 puan alan Bolivya’nın Melipilla takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki Luis Haquin dikkatleri çekti. Bonservisi Meksika’nın Puebla takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

G.Saray'ın scoutları Messi'ye adım attırmayan Galdames'i bir kez daha izlemek istediler. Fotomaç'ın haberine göre, sarı kırmızılıların izleme komitesindeki isimler, Şili-Bolivya arasındaki Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11'de yer almıyordu. Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili'den 1 puan alan Bolivya'nın Melipilla takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki Luis Haquin dikkatleri çekti. Bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

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