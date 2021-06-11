11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın yeni keşfi Bolivyalı Luis Haquin!

Aslan'ın yeni keşfi Bolivyalı Haquin!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

G.Saray’ın scoutları ’ye adım attırmayan Galdames’i bir kez daha izlemek istediler. - arasındaki maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11’de yer almıyordu. Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili’den 1 puan alan Bolivya’nın takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki Luis Haquin dikkatleri çekti. Bonservisi ’nın takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

G.Saray'ın scoutları 'ye adım attırmayan Galdames'i bir kez daha izlemek istediler. Fotomaç'ın haberine göre, sarı kırmızılıların izleme komitesindeki isimler, - arasındaki maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11'de yer almıyordu. Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili'den 1 puan alan Bolivya'nın takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki Luis Haquin dikkatleri çekti. Bonservisi 'nın takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

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