Galatasaray bir yandan seçim için gün sayarken bir yandan da transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, görev başına gelecek başkana zaman kazandırılması hedeflenirken sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isim Jacob Murphy oldu. Galatasaray, geçen sezon beklentilerin altında kalan Sofiane Feghouli'yi gönderme kararı alırken menajerine de kendilerine yeni bir takım bulmaları talimatı verilmişti. Bu gelişmenin ardından arayışlar başlarken Feghouli kalsın ya da gitsin mutlaka yeni bir isimin alınması planlanıyor.