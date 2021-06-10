Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Feghouli'nin yerine yıldız kanat! Jacob Murphy...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Feghouli'nin alternatifini İngiltere'de buldu. 31 yaşındaki oyuncunun yüklü maaşı nedeniyle takım arayan sarı kırmızılılar, Cezayirli ismin yerini Jacob Murphy ile doldurmayı planlıyor. İngiliz ekibi Newcastle United ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Murphy ile görüşmelerin başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray bir yandan seçim için gün sayarken bir yandan da transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, görev başına gelecek başkana zaman kazandırılması hedeflenirken sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isim Jacob Murphy oldu. Galatasaray, geçen sezon beklentilerin altında kalan Sofiane Feghouli'yi gönderme kararı alırken menajerine de kendilerine yeni bir takım bulmaları talimatı verilmişti. Bu gelişmenin ardından arayışlar başlarken Feghouli kalsın ya da gitsin mutlaka yeni bir isimin alınması planlanıyor.
THE SUN YAZDI
İşte bu noktada, Newcatle'la sözleşmesi sona eren Murphy gündeme alınırken İngiliz futbolcuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. The Sun gazetesi de bu gelişmeyi sayfalarına taşıdı. Leeds ve Southampton'ın ardından Galatasaray'ın da oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, 2017 yılında 11.3 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Jacob Murphy'nin önce Newcastle'ın teklifini dinleyeceği ve onun ardından kendisini isteyen diğer takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.
TEKLİFE BAĞLI
Murphy'nin Transfermarkt değeri 4 milyon Euro... Newcastle ile sözleşmesinin sonuna gelen başarılı futbolcunun, iyi bir sözleşmeye imza atmak istediği ve Galatasaray'ın bu şekilde diğer adayların önüne geçebileceği belirtiliyor.
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