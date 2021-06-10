11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Feghouli'nin yerine yıldız kanat! Jacob Murphy...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Feghouli'nin alternatifini İngiltere'de buldu. 31 yaşındaki oyuncunun yüklü maaşı nedeniyle takım arayan sarı kırmızılılar, Cezayirli ismin yerini Jacob Murphy ile doldurmayı planlıyor. İngiliz ekibi Newcastle United ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki Murphy ile görüşmelerin başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Feghouli'nin yerine yıldız kanat! Jacob Murphy...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

bir yandan seçim için gün sayarken bir yandan da transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, görev başına gelecek başkana zaman kazandırılması hedeflenirken sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isim oldu. Galatasaray, geçen sezon beklentilerin altında kalan 'yi gönderme kararı alırken menajerine de kendilerine yeni bir takım bulmaları talimatı verilmişti. Bu gelişmenin ardından arayışlar başlarken kalsın ya da gitsin mutlaka yeni bir isimin alınması planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Feghouli'nin yerine yıldız kanat! Jacob Murphy...

THE SUN YAZDI

İşte bu noktada, 'la sözleşmesi sona eren Murphy gündeme alınırken futbolcuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. gazetesi de bu gelişmeyi sayfalarına taşıdı. ve 'ın ardından 'ın da oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, yılında 11.3 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 'nin önce 'ın teklifini dinleyeceği ve onun ardından kendisini isteyen diğer takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Feghouli'nin yerine yıldız kanat! Jacob Murphy...

TEKLİFE BAĞLI

Murphy'nin Transfermarkt değeri 4 milyon Euro... ile sözleşmesinin sonuna gelen başarılı futbolcunun, iyi bir sözleşmeye imza atmak istediği ve 'ın bu şekilde diğer adayların önüne geçebileceği belirtiliyor.

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