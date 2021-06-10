10 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray sezona Selçuk İnan ile başlayacağını açıkladı! | GS haberleri

G.Saray yeni sezona hazırlanacağı hocayı açıkladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da 'in sözleşmesi sona erdi. Başkanlık seçimi sebebiyle yeni hocası belli olmayan Galatasaray'da takımı sezona hazırlayacak. İşte detaylar... (GS haberleri)

resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ", 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü 'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı'nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadistanbul'daki şubesinde gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinde, hastane önünde medya mensupları için özel bir yer ayrılacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü 'nda çıkacak. 'dan , 'dan veya 'dan takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü 'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak."

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