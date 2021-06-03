Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! "Galatasaray'da Oynamak isterim"
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa macerası nedeniyle sezonu erken açacak olan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar transferlerini yetiştirmek istiyor. Belhanda'nın da ayrılışıyla 10 numara eksikliği çeken Cimbom, aradığı yıldızı Romanya'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları sebebiyle sezonu erken açacak. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi biten oyuncular ve kiralık futbolcuların kulüplerine dönmesinin ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşadı.
Sarı kırmızılıların tek hedefi, 20-21 Temmuz'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçına kadar tüm transferlerin yetişmesi. Bu kapsamda çalışmalar sürerken Romanya'dan flaş bir isim gündeme geldi.
HEDEF OLIMPIU MORUTAN
Sarı kırmızılılar 22 yaşında 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor. 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Rumen oyuncu, bu sezon kulübüyle çıktığı 36 maçta 8 gol 15 asist kaydetti.
"G.SARAY'DA OYNAMAK İSTERİM"
FCSB kulübünün transfer döneminin gözde futbolcusu Olimpiu Morutan, Romanya'da Pro Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili konuştu. "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa G.Saray'da mı oynamak istersin sorusuna?" 22 yaşındaki 10 numara, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı.
İMKANSIZ
Olimpiu Morutan yaptığı açıklama ile kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a göz kırparken FCSB'nin sahibi George Becali de iddiaları doğruladı. Sarıkırmızılı yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Becali, "Birkaç ay önce beni aradılar. Onlara bu transferin imkansız olduğunu söyledim. Dürüst olacağım. Türkiye'nin mali gücü birkaç yıl önceki gibi değil. Büyük borçları var" dedi.
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