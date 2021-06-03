İMKANSIZ

Olimpiu Morutan yaptığı açıklama ile kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a göz kırparken FCSB'nin sahibi George Becali de iddiaları doğruladı. Sarıkırmızılı yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Becali, "Birkaç ay önce beni aradılar. Onlara bu transferin imkansız olduğunu söyledim. Dürüst olacağım. Türkiye'nin mali gücü birkaç yıl önceki gibi değil. Büyük borçları var" dedi.

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