03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! "Galatasaray'da Oynamak isterim"

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa macerası nedeniyle sezonu erken açacak olan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar transferlerini yetiştirmek istiyor. Belhanda'nın da ayrılışıyla 10 numara eksikliği çeken Cimbom, aradığı yıldızı Romanya'da buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! Galatasaray'da Oynamak isterim
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

maçları sebebiyle sezonu erken açacak. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi biten oyuncular ve kiralık futbolcuların kulüplerine dönmesinin ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşadı.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! Galatasaray'da Oynamak isterim

Younes ile de sözleşmenin feshedilmesinin ardından 'un 10 numarası boş kaldı.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! Galatasaray'da Oynamak isterim

Sarı kırmızılıların tek hedefi, 20-21 Temmuz'da oynanacak olan . Ön Eleme maçına kadar tüm transferlerin yetişmesi. Bu kapsamda çalışmalar sürerken 'dan flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! Galatasaray'da Oynamak isterim

HEDEF OLIMPIU MORUTAN

Sarı kırmızılılar 22 yaşında 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor. 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Rumen oyuncu, bu sezon kulübüyle çıktığı 36 maçta 8 gol 15 asist kaydetti.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! Galatasaray'da Oynamak isterim

"G.SARAY'DA OYNAMAK İSTERİM"

kulübünün transfer döneminin gözde futbolcusu , 'da 'a verdiği röportajda 'la ilgili konuştu. "'de daha yüksek maaşla mı yoksa G.Saray'da mı oynamak istersin sorusuna?" 22 yaşındaki 10 numara, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: Olimpiu Morutan'dan transfer cevabı! Galatasaray'da Oynamak isterim

İMKANSIZ

Olimpiu Morutan yaptığı açıklama ile kendisiyle ilgilenen 'a göz kırparken 'nin sahibi de iddiaları doğruladı. Sarıkırmızılı yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Becali, "Birkaç ay önce beni aradılar. Onlara bu transferin imkansız olduğunu söyledim. Dürüst olacağım. 'nin mali gücü birkaç yıl önceki gibi değil. Büyük borçları var" dedi.

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