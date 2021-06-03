03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten transfer açıklaması! "Türkiye ayağa kalkacak"

Öztürk'ten flaş transfer açıklaması! Türkiye ayağa kalkacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, göreve gelmeleri halinde 'i göreve davet edeceklerini açıkladı. Transferle ilgili de konuşan Öztürk, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Fotomaç'ın haberine göre, başkan adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde 'i göreve davet edeceklerini açıkladı. Tecrübeli hocanın tarafsız davrandığını ve bir Galatasaraylı duruşu sergilediğini belirten Öztürk, mevcut yönetim ve ekibinden gelen 'özür dilemesindeki' yönündeki talibi de anlamsız bulduğunu söyledi.

"Fatih hocanın onlara karşı bir özür borçlu olduğunu düşünmüyorum" diyen Öztürk, "Çilek transferiniz olacak mı" sorusuna ise, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" yanıtını verdi.

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