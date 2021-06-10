Son dakika Galatasaray haberi: Yeni yönetimi terletecek! İşte Fatih Terim'in şartları
Galatasaray'da Yiğit Şardan dışındaki başkan adaylarının çalışmak istediği isim Fatih Terim. Ancak deneyimli teknik adamın, yeniden takımın başına geçmek için önemli şartları var. İşte 67 yaşındaki çalıştırıcının yeni yönetimden talep edeceği şartlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yiğit Şardan dışındaki diğer dört başkan adayının ilk tercihi Fatih Terim... Buna karşılık birçok takımla anılan deneyimli hocanın da yeniden takımın başına geçmek için önemli şartları var. Bunun başında da yeni yönetimin hedefleri geliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Terim göreve devam edecekse bu kez iddialı bir kadro kurulmasını bekliyor. Sol bek, stoper, 6 ve 8 numaranın yanı sıra iyi bir 10 numara, en az bir de kanat oyuncusu alınmalı... Bunun için de 50 milyon Euro'luk transfer bütçesi oluşturulması gerekiyor.
Feghouli ve Falcao gibi oyuncuların elden çıkarılması ve gençleşme operasyonunun sürmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yönetimle yaşadığı sorunların ardından Terim, futbolun her hattıyla kendisine bağlanmasını ve işine karışılmamasını bekliyor.
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