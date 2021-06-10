10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberi: Yeni yönetimi terletecek! İşte Fatih Terim'in şartları

Yeni yönetimi terletecek! İşte Terim'in şartları
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

'da dışındaki başkan adaylarının çalışmak istediği isim . Ancak deneyimli teknik adamın, yeniden takımın başına geçmek için önemli şartları var. İşte 67 yaşındaki çalıştırıcının yeni yönetimden talep edeceği şartlar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

dışındaki diğer dört başkan adayının ilk tercihi ... Buna karşılık birçok takımla anılan deneyimli hocanın da yeniden takımın başına geçmek için önemli şartları var. Bunun başında da yeni yönetimin hedefleri geliyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Terim göreve devam edecekse bu kez iddialı bir kadro kurulmasını bekliyor. , , 6 ve 8 numaranın yanı sıra iyi bir , en az bir de oyuncusu alınmalı... Bunun için de 50 milyon Euro'luk transfer bütçesi oluşturulması gerekiyor.

ve gibi oyuncuların elden çıkarılması ve gençleşme operasyonunun sürmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yönetimle yaşadığı sorunların ardından Terim, futbolun her hattıyla kendisine bağlanmasını ve işine karışılmamasını bekliyor.

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