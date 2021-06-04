Fotomaç'ın haberine göre, yeni sezonda kadrodaki yabancı sayısı 14, saha içindeki yabancı sayısı ise 8 olacak. Cimbom, bu sebeple kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltacak ve takıma katkı yapacak yerli oyuncular transfer etmeye çalışacak. Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile anlaşma sağlandı.