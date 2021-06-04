04 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda güçlü bir kadro temeli oluşturmak isteyen Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'de müthiş bir istikrar sağlayan Halil Akbunar için harekete geçerken, İzmir ekibinin istediği bonservis bedeli Galatasaray'a geri adım attırdı. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Birçok yabancı oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı nedeniyle geri adım attı. Başkan 'in "Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" demesine karşılık sarı-kırmızılı ekip, her ihtimale karşı frene bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...

Fotomaç'ın haberine göre, yeni sezonda kadrodaki yabancı sayısı 14, saha içindeki yabancı sayısı ise 8 olacak. , bu sebeple kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltacak ve takıma katkı yapacak yerli oyuncular transfer etmeye çalışacak. 'den ayrılan ve ile sözleşmesi sona eren ile anlaşma sağlandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...

5 MİLYON EURO ÇOK BULUNDU
Galatasaray'ın yerli oyuncu konusunda ilk sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcünün, yeniden kiralaması ya da bonservisiyle alınması planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...

Bu konuda, Halil'in bonservisini elinde bulunduran kulübü ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca 'den 'ın transfer edilmesi için de girişimler başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...

ekibinin yapılan ilk görüşmede başarılı futbolcuya '5 milyon euro' fiyat biçtiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların bu talebi çok yüksek bulduğu ve pazarlıkların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...

ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan , Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor. Kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 40 maçta, 9 gol, 13 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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