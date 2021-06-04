Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! Alpaslan Öztürk Aytaç Kara ve Halil Akbunar...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda güçlü bir kadro temeli oluşturmak isteyen Galatasaray'da gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'de müthiş bir istikrar sağlayan Halil Akbunar için harekete geçerken, İzmir ekibinin istediği bonservis bedeli Galatasaray'a geri adım attırdı. (GS spor haberleri)
Birçok yabancı oyuncuyla görüşen Galatasaray, yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı nedeniyle geri adım attı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" demesine karşılık sarı-kırmızılı ekip, her ihtimale karşı frene bastı.
Fotomaç'ın haberine göre, yeni sezonda kadrodaki yabancı sayısı 14, saha içindeki yabancı sayısı ise 8 olacak. Cimbom, bu sebeple kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltacak ve takıma katkı yapacak yerli oyuncular transfer etmeye çalışacak. Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile anlaşma sağlandı.
5 MİLYON EURO ÇOK BULUNDU
Galatasaray'ın yerli oyuncu konusunda ilk sırasında Halil Dervişoğlu yer alıyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcünün, yeniden kiralaması ya da bonservisiyle alınması planlıyor.
Bu konuda, Halil'in bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Brentford ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca Göztepe'den Halil Akbunar'ın transfer edilmesi için de girişimler başladı.
İzmir ekibinin yapılan ilk görüşmede başarılı futbolcuya '5 milyon euro' fiyat biçtiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların bu talebi çok yüksek bulduğu ve pazarlıkların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.
Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Halil Akbunar, Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor. Kanatlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 40 maçta, 9 gol, 13 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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