10 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Roma'da oynayan milli futbolcumuz , 'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

JACOB MURPHY

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli yerine flaş bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile sözleşmesi sona eren Jacob Murphy, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

HANNIBAL MEJBRI

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın genç yıldızı 'ye talip olmuştu. Ada basını Manchester United'ın transfere onay verdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

EREN DİNKÇİ

Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Galatasaray 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Werder Bremen ile görüşme halinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

DIEGO LAXALT

Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması bekleniyor. O pozisyonda açılacak açığı kapatmak isteyen Galatasaray, 'yu gündemine aldı.

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