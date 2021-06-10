Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesi belli oldu! Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, seçim gündemi dışında transferde de hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesine yeni isimler de eklendi. Jacop Murphy, Hannibal Mejbri, Jefferson Lerma gibi isimler Aslan'ın listesine giriş yaptı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

MERT ÇETİN Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.

UMUT MERAŞ Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.

JACOB MURPHY Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli yerine flaş bir isim gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile sözleşmesi sona eren Jacob Murphy, Galatasaray'ın gündemine geldi.

MARTIN ERLIC Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

JEFFERSON LERMA Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Jerfferson Lerma, kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

HANNIBAL MEJBRI Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın genç yıldızı Hannibal Mejbri'ye talip olmuştu. Ada basını Manchester United'ın transfere onay verdiğini yazdı.

EREN DİNKÇİ Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti. Galatasaray 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Werder Bremen ile görüşme halinde.