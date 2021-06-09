Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Andriy Yarmolenko geliyor!
Galatasaray'da bu sezon istenen performansı veremeyen Sofiane Feghouli, sarı kırmızılılarda iyice gözden düşerken, Cimbom'un yıldız ismin yerine getireceği aday belli oldu. Aslan'ın gelecek sezon kanat transferi yapmak istediği bilinirken, ibreyi West Ham United'lı Andriy Yarmolenko'ya çevirdiği öğrenildi. Ukraynalı yıldızın menajeri yaptığı açıklamada "Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Fotomaç'ın haberine göre, West Ham menajeri David Moyes, Andriy Yarmolenko'yu geçen yazdan bu yana "istenmeyen oyuncular" listesinde tutuyor… Yönetim ise 23 milyon euro ödediği oyuncuyu bu yaz satamazsa gelecek sezon bedelsiz elinden kaçıracağına inanırken bu nedenle Rusya'dan bazı takımlarla görüşüldüğü belirtiliyor.
Buna karşılık Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shablii yaptığı açıklamada, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi.
31 yaşındaki yıldızın, West Ham ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bu nedenle İngilizler şimdiden elden çıkarmak istiyor.
FEGHOULI GİDECEK ANDRIY GELECEK
G.Saray, bu sezon performansı hayli düşen Feghouli'yi göndermenin planlarını yapılıyor. Cezayirli futbolcunun yerine düşünülen ilk adayın ise Yarmolenko olduğu ortaya çıktı.
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