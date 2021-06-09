09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Andriy Yarmolenko geliyor!

Feghouli gidiyor o geliyor! Menajerinden G.Saray sözleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Galatasaray'da bu sezon istenen performansı veremeyen Sofiane Feghouli, sarı kırmızılılarda iyice gözden düşerken, 'un yıldız ismin yerine getireceği aday belli oldu. Aslan'ın gelecek sezon kanat transferi yapmak istediği bilinirken, ibreyi United'lı 'ya çevirdiği öğrenildi. Ukraynalı yıldızın menajeri yaptığı açıklamada "Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( spor haberleri)

Fotomaç'ın haberine göre, menajeri , 'yu geçen yazdan bu yana "istenmeyen oyuncular" listesinde tutuyor… Yönetim ise 23 milyon euro ödediği oyuncuyu bu yaz satamazsa gelecek sezon bedelsiz elinden kaçıracağına inanırken bu nedenle 'dan bazı takımlarla görüşüldüğü belirtiliyor.

Buna karşılık Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shablii yaptığı açıklamada, "Hiçbir takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi.

31 yaşındaki yıldızın, West Ham ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bu nedenle şimdiden elden çıkarmak istiyor.

FEGHOULI GİDECEK ANDRIY GELECEK

G.Saray, bu sezon performansı hayli düşen Feghouli'yi göndermenin planlarını yapılıyor. Cezayirli futbolcunun yerine düşünülen ilk adayın ise Yarmolenko olduğu ortaya çıktı.

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