15 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Billong açıklaması!

Cengiz'den Beşiktaş sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da gözler 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Başkan gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Billong olayı çıktı mahrem olduğu için veremedik. Olay olduğunda 'ye başvurduk. TFF'den haber alan yayıncı kardeşimiz bunu flu da olsa açıkladı. Biz delilleriyle birlikte TFF'ye başvurduk. Bu aydınlatılmazsa uluslararası arenada takibini sürdüreceğimizi belirttik." dedi. ( haberleri)

19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi Başkanı açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDA SATIR BAŞLIKLARI

BILLONG KONUSUNDA TFF'YE BAŞVURDUK

Billong olayı çıktı mahrem olduğu için veremedik. Olay olduğunda 'ye başvurduk. TFF'den haber alan yayıncı kardeşimiz bunu flu da olsa açıkladı. Biz delilleriyle birlikte TFF'ye başvurduk. Bu aydınlatılmazsa uluslararası arenada takibini sürdüreceğimizi belirttik.

Ben hakkıyla şerefiyle yapıyorum dersen diğerleri haksız şerefsiz anlamı çıkar. Yapmayın. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Keşke teşvik ve primin şike sayılması kaldırılmasaydı. Ben bir şey yaptınız demiyorum. Ama kuşkularımız var. Bunu lütfen aklayın. ve bir şey yapmış olsa sevinmem. Üzülürüm. Ama biz temiziz.

Şike olayına karışsa, karışsa biz anında ihraç ederdik. Sen adımızı karaladın derdik. Ben yaptınız demiyorum ama öyle görünüyor.

"HATA YAPAN ORTAYA ÇIKSIN"

" camiasından özür dilerim. Beşiktaş'ın hakkı ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler yakın arkadaşım. Onların camiasına laf etmem. Yönetim hata yapıyorsa, ortaya çıksın."

"DUYGULARINI İŞİNE KARIŞTIRIRSAN OLMAZ"

"'ya çok güveniyordum. Urfa'da babasıyla birlikte kurucusuymuş, ne bilebilirim. Daha iyi hatta, futbolla ilgileniyor. Ancak duyguları işin içine karıştırırsan olmaz. Biz öyle hissettik, atamalarda sıkıntı gördük ve istifasını istedik."

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