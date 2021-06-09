09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede

Marcelo Saracchi'yi kadroda tutmayı düşünmeyen Galatasaray, sol bek pozisyonu için aradığı oyuncuyu buldu. İtalyanların iddiasına göre Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan ve son olarak Celtic'te kiralık forma giyen Diego Laxalt'ın peşine düştü. Öte yandan Laxalt transferi için Galatasaray ile beraber bir Rus kulübünün de devrede olduğu belirtildi. Ayrıca Diego Laxalt transferi için Fernando Muslera devreye girecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.06.2021

Sezon bitmesiyle birlikte Galatasaray'ın 3 sol bekinin de kontratları sona erdi. 'ten 1.5 yıllığına kiralanan , sözleşmesinin sona ermesiyle Alman ekibine geri döndü. ve 'in de kontratlarının bitmesi ile sarı-kırmızılı ekibin elinde sol bek kalmadı. 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçime rağmen gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım için bir transfer iddiası da 'dan geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede

SKY SPORT ITALIA YAZDI
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın sol bek bölgesi için , ve 'dan sonra 'ın sol bek oyuncusu 'a talip olduğu iddia edildi. , sarı-kırmızılı takımın Milan'ın sol bek oyuncusu Diego Laxalt'ı istediğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede

İtalyan kulübünün, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak istediği vurgulanırken, Galatasaray'ın yanı sıra 'nın da bu transfer için istekli olduğunun altı çizildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede

ile müthiş 2 sezon geçiren başarılı sol bek 19 milyon euro karşılığında 'ın yolunu tuttu. Ancak Milan'da beklenen futbolu sergileyemeyince, son iki sezonu ve 'te kiralık olarak geçirdi. Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla 26 maça çıkan Laxalt, bir gol kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede

MUSLERA BİTİRECEK
, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi 'nın milli takımdan yakın arkadaşı... Muslera'nın bu transferde kilit bir rol oynayacağı belirtiliyor. 'nin sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinde de Muslera önemli rol oynamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede

INTER KEŞFETTİ
Defensor altyapısından yetişen Laxalt, 2012 yılında Uruguay ekibinde A Takım'a çıkartıldı. 2013-2014 sezonu yaz transfer döneminde 2.3 milyon Euro karşılığında İnter'e transfer oldu. Sırasıyla Bologna, Empoli ve 'ya kiraladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Feghouli gidiyor o geliyor! Menajerinden G.Saray sözleri Feghouli gidiyor o geliyor! Menajerinden G.Saray sözleri
G.Saray o isim için resmen masada! Transfer... G.Saray o isim için resmen masada! Transfer...
G.Saray'dan o isme resmi teklif! Mohamed detayı G.Saray'dan o isme resmi teklif! Mohamed detayı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör