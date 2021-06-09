Sezon bitmesiyle birlikte Galatasaray'ın 3 sol bekinin de kontratları sona erdi. RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi, sözleşmesinin sona ermesiyle Alman ekibine geri döndü. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in de kontratlarının bitmesi ile sarı-kırmızılı ekibin elinde sol bek kalmadı. 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçime rağmen gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.