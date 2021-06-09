Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek harekatı! Diego Laxalt için Muslera devrede
Marcelo Saracchi'yi kadroda tutmayı düşünmeyen Galatasaray, sol bek pozisyonu için aradığı oyuncuyu buldu. İtalyanların iddiasına göre Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan ve son olarak Celtic'te kiralık forma giyen Diego Laxalt'ın peşine düştü. Öte yandan Laxalt transferi için Galatasaray ile beraber bir Rus kulübünün de devrede olduğu belirtildi. Ayrıca Diego Laxalt transferi için Fernando Muslera devreye girecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon bitmesiyle birlikte Galatasaray'ın 3 sol bekinin de kontratları sona erdi. RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi, sözleşmesinin sona ermesiyle Alman ekibine geri döndü. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in de kontratlarının bitmesi ile sarı-kırmızılı ekibin elinde sol bek kalmadı. 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçime rağmen gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.
SKY SPORT ITALIA YAZDI
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın sol bek bölgesi için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno'dan sonra Milan'ın sol bek oyuncusu Diego Laxalt'a talip olduğu iddia edildi. Sky Sport Italia, sarı-kırmızılı takımın Milan'ın sol bek oyuncusu Diego Laxalt'ı istediğini yazdı.
İtalyan kulübünün, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak istediği vurgulanırken, Galatasaray'ın yanı sıra Dinamo Moskova'nın da bu transfer için istekli olduğunun altı çizildi.
MUSLERA BİTİRECEK
Diego Laxalt, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın milli takımdan yakın arkadaşı... Muslera'nın bu transferde kilit bir rol oynayacağı belirtiliyor. Marcelo Saracchi'nin sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinde de Muslera önemli rol oynamıştı.
INTER KEŞFETTİ
Defensor altyapısından yetişen Laxalt, 2012 yılında Uruguay ekibinde A Takım'a çıkartıldı. 2013-2014 sezonu yaz transfer döneminde 2.3 milyon Euro karşılığında İnter'e transfer oldu. Sırasıyla Bologna, Empoli ve Genoa'ya kiraladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig