09 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Şener Özbayraklı Galatasaray'a veda ettiğini duyurdu! Başakşehir'le sözleşme imzaladı

Tecrübeli isim G.Saray'a veda etti! İşte yeni takımı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

'la sözleşmesi sona eren , kulübe veda ettiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, "Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı" dedi. Öte yandan tecrübeli isim, Başakşehir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın 2019'da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı , mukavelesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini açıkladı.

İşte tecrübeli ismin yaptığı o paylaşım:

"Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı... Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlanma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla."

BAŞAKŞEHİR ŞENER ÖZBAYRAKLI'YI RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki oyuncu ile anlaştığını sosyal medya hesabından açıkladı.

10 İSMİN DAHA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından kiralık sözleşmeleri sona eren Etebo, Gedson Fernandes, Onyekuru, Saracchi takımlarına geri döndü. Sarı-kırmızılılar Onyekuru'nun 11 Haziran tarihine kadar 4.3 milyon Euro'luk satın alma hakkını elinde bulunduruyor.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Şener Özbayraklı'nın dışında Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Arda Turan'ın da 30 Haziran itibarıyla sözleşmeleri sona erecek.

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