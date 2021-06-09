09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...
Sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluğu averaj farkıyla kapatan Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 19 Haziran'da seçime gidecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da, Christian Luyindama konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, Demokratik Kongulu yıldızın ayrılması durumunda ise transfer edeceği ismi İtalya'da buldu. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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