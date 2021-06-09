09 Haziran 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...

Sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluğu averaj farkıyla kapatan Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 19 Haziran'da seçime gidecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da, Christian Luyindama konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, Demokratik Kongulu yıldızın ayrılması durumunda ise transfer edeceği ismi İtalya'da buldu. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.06.2021 12:22
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...

2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak Galatasaray, 19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...

Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmazken; 6 kişi başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Gelişen süreç içerisinde başkan adaylarından Işın Çelebi, adaylıktan çekildi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...

Çelebi neden çekildiğini A Spor'a özel olarak açıkladı ve "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...

Seçim sürecinde son gelişmeler bu yöndeyken, Cimbom transfer çalışmalarını da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine...

İç transferde Muslera ve Marcao'da mutlu sona ulaşan Aslan, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Luyindama ile ilgili de kararını verdi.

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