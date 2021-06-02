02 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Galatasaray'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren ve mevcut başkan Mustafa Cengiz'in devam etmeme kararı aldığı teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki eşyalarını toplatmıştı. Deneyimli teknik adam, takımı ise onlara emanet etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Geçen hafta sonu 'ya giderek eşyalarını toplayan 'in yardımcı antrenörler ve 'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre sarı-kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Takvim'de yer alan habere göre 'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi. Teknik adam belirsizliği bitene kadar da iki yardımcı hoca göreve devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Terim'in ve 'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!

Deneyimli çalıştırıcının özelilkle , ve gibi takım içinde ağırlığı olan isimlere de, "Ben yokken takım sizlere emanet" mesajını verdiği ifade edildi. Çalışmalara milli takımlardaki oyuncular katılmayacak.

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