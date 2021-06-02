Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'yı onlara emanet etti!
Galatasaray'la olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren ve mevcut başkan Mustafa Cengiz'in devam etmeme kararı aldığı teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki eşyalarını toplatmıştı. Deneyimli teknik adam, takımı ise onlara emanet etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçen hafta sonu Florya'ya giderek eşyalarını toplayan Fatih Terim'in yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'le görüştüğü ve bir çalışma programı hazırladığı ortaya çıktı. Buna göre sarı-kırmızılı takım 15 Haziran'da sezon açacak. Yeni sezon çalışmaları da start alacak.
Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'in iki genç hocaya idman programı dahil olmak üzere neler yapılacağına dair geniş bir rapor bıraktığı belirlendi. Teknik adam belirsizliği bitene kadar da iki yardımcı hoca göreve devam edecek.
Terim'in Selçuk İnan ve Necati Ateş'le sürekli temas halinde olduğu ve takım hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirlendi. Başarılı teknik adamın, birçok futbolcu ile de sık sık görüştüğü gelen bilgiler arasında.
Deneyimli çalıştırıcının özelilkle Fernando Muslera, Marcao ve Ryan Donk gibi takım içinde ağırlığı olan isimlere de, "Ben yokken takım sizlere emanet" mesajını verdiği ifade edildi. Çalışmalara milli takımlardaki oyuncular katılmayacak.
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