Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu diğer adayları canlı yayına davet etti!
Galatasaray'da başkanlık adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yarışta olduğu tüm adayları canlı yayına davet etti. Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık yarışındaki tüm adayları canlı yayına davet etti.
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelin canlı yayında ilkelerimizi açıklayalım, sorunları teşhis edelim, çözüm önerilerimizi getirelim ve projelerimizi karşılaştıralım. Galatasaray için en doğrusunu belirleyelim" dedi.
Hamamcıoğlu'nun çağrısına başkan adaylarından Burak Elmas, sosyal medya hesabından, "Galatasaray için çok uzun süredir özenle çalışıyoruz. Projelerimiz, çözümlerimiz ve uygulama takvimimiz hazır. Galatasaray'a katkı sunmak amacıyla, kamuoyuna açık her platformda ön koşulsuz ve seve seve her Galatasaraylı ile bir araya gelmeye, an itibarı ile hazırız" yazarak cevap verdi.
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